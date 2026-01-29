福田淳･内外タイムス客員編集長がさまざまなジャンルの一流著名人と自由闊達に意見を交わす「福田淳の対談闊歩」がスタート。第1回の対談相手は、ジャーナリストでテレビディレクターの田原総一朗氏が登場。ジャーナリストとしての原点、もうすぐ40周年を迎える「朝まで生テレビ！」を始めたきっかけ、そして昨年10月、高市早苗首相に関する問題発言で終了となった「激論！クロスファイヤ」（BS朝日）につ