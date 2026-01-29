玉木宏が主演するフジテレビ系ドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」第４話が２９日、放送される。今回は、玉木が初めてのＮＨＫドラマで共演した女優がゲストで登場する。２００３年放送の朝ドラ「こころ」でヒロイン務めた中越典子（４６）で、玉木は同作で、こころとの関係を深めていく花火職人の堀田匠役を演じた。撮影当時は上京して約４年。当初はアルバイトをしながら俳優をしていたが、後半に出番が増えた