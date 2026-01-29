相撲教習所の入所式に出席した和歌ノ富士＝29日、両国国技館大相撲の新弟子が通う相撲教習所の入所式が29日、東京・両国国技館で行われ、幕下最下位格付け出しで初土俵を踏んだ初場所で6勝1敗だった和歌ノ富士（春日野部屋）は、初々しいまげ姿で出席し「お相撲さんになった感じがする。（同じモンゴル出身の有望株で）旭富士や天昇山もいる。一緒に稽古していきたい」と声を弾ませた。教習所には半年間通い、実技の他に相撲史