コメ（高関税の精米）の輸入量の推移高関税が課される海外産精米の2025年の民間輸入量が9万6779トンとなり、24年の1008トンから約96倍となったことが29日、分かった。比較可能な00年以降、過去最大となった。国産米の価格高騰で関税分が上乗せされても輸入米に割安感があり、需要が拡大した。コメ政策は衆院選でも争点の一つになっており、国産離れをどう食い止めるかが問われている。衆院選では、各党が食料安全保障の観点か