名鉄で中日ドラゴンズとコラボした特別列車が登場です。名鉄の中部国際空港駅で披露されたのは、特急車両「ブルーミュースカイ」にドアラがあちこちにデザインされた「ドアラトレイン」。新シーズン開幕を控えたドラゴンズを応援するため実現したコラボで、出発式には名鉄の制服を着たドアラも駆けつけました。車両を見たドアラの感想は…。＜ドアラ＞「思ったよりデカイ」コラボ記念のオリジナルグッズ