3年前、名古屋市中区のマンションで男性を殺害し、貴金属など7500万円相当を奪った罪などに問われている女。29日の裁判で、「全面否定でお願いします」と強盗殺人罪について否認しました。無職の内田明日香被告(32)は3年前、名古屋市中区新栄のマンションで貴金属買取店の店長・阿部光一さん(当時42)の首を絞めて殺害し、遺体をクローゼットに隠したうえ、およそ7500万円分の現金や貴金属を奪った強盗殺人などの罪に問わ