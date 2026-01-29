¥­¥Í¥Þ½ÜÊó¼Ò¤Ï29Æü¡¢2025Ç¯Âè99²ó¥­¥Í¥Þ½ÜÊó¥Ù¥¹¥È¡¦¥Æ¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ÏµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤¬¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤Û¤«¤Ë¤è¤ê¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ï´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê31¡Ë¤¬¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¡Ê»°Âð¾§´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¤·¤¿¡£µÈÂô¤â¥·¥à¤â½é¼õ¾Þ¤Ç¡¢³°¹ñ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤¬¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡ËÅÙ¤Ë¡Ö·î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¥ë¥Ó¡¼¡¦¥â¥ì¥Î¡Ê60¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë°ÊÍè32Ç¯¤Ö¤ê2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£µÈ