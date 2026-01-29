29日に県が発表した今シーズンの雪による被害状況によりますと、雪による死傷者が100人を超え、106人となったことがわかりました。29日午後3時30分現在、雪下ろしや除雪中の事故などによりこれまでに12人が死亡、94人が重軽傷となっています。このうち1月21日以降の大雪の影響で7人が死亡しています。中越・上越地域では、30 日にかけて山沿いを中心に平地でも大雪となるところがあり、積雪増加に注意が必要です。これまでに