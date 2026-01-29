KDDIは、ポイント還元率の増量などを実施する「春のPontaパス祭」を2月1日に開始する。サブスクリプションサービス「Pontaパス」の既存・新規会員が対象。 ローソンや対象加盟店でのau PAY利用による還元率が最大10％に引き上げられるほか、デリバリーや映画鑑賞、ECサイトでの優待などが実施される。 既存ユーザー向けキャンペーン ローソンなどで「Pontaパス ポイント