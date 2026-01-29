宮崎は日本バドミントン界のホープとして注目を集めている(C)Getty Images女子バドミントン界の若き新星、宮崎友花に注目が高まっている。日本バドミントン協会は1月28日、公式インスタグラムにて元バドミントン日本代表の潮田玲子氏による宮崎友花へのインタビュー映像を公開した。【動画】チャーミングな笑顔も魅力、宮崎友花がファッションのこだわりを語る実際のシーン「宮崎友花選手への突撃ファッションチェック」とタ