日本の上空に強い寒気が流れ込んでおり、日本付近は３０日にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。気象庁によりますと、近畿地方では３０日にかけて上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。３０日昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するでしょう。雪雲が予想より発達したり停滞した場合には警報級の大雪となる可能性があります。【兵庫県】２９日夜遅く