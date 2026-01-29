元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が２８日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜・深夜２時１７分）に出演。あざとテクを披露した。共演者のあざとテクを聞き、話題を振られると「例えば会食とか友達と飲みに行って…」と話し始めた森。「私は一滴も飲んでないんだけど『飲み会に来てるよ』みたいな感じで（異性に）言ったら、飲んでるとは言ってないけど、多分飲んでると思うじゃないですか」と