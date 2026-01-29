プロレスラーのダンプ松本さん（65）が1月28日、自身のインスタグラムを更新。膝の手術のため入院したことを報告しました。【写真を見る】【 ダンプ松本 】膝の手術で入院を報告「明日は手術 頑張るぞー」「早くリングに戻れるように」リハビリへの意欲綴るダンプ松本さんは病室からの投稿で「今日から入院だよー 元気明日は膝の手術頑張るぞー」と投稿。「手術は先生が頑張るから お任せして、ダンプはリハビリ頑張るぞ