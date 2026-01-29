第６３代横綱のしこ名を継承したモンゴル出身の旭富士（伊勢ケ浜）が２９日、東京・両国国技館で行われた相撲教習所の入所式に出席した。旭富士は２１年春に伊勢ケ浜部屋に入門し、原則１部屋１人の外国出身力士枠の兼ね合いでデビューが遅れていたが、４年半の研修期間を経て昨年１１月の九州場所の前相撲で初土俵を踏んだ。１月の初場所では７戦全勝で決定戦も制して序ノ口優勝を果たし、「一枚でも番付を上げていけるように