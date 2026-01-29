来月8日に投開票が行われる衆議院議員選挙について、JNNが序盤情勢を分析した結果、自民党が議席を大幅に増やし、単独過半数をうかがう情勢であることがわかりました。【写真を見る】自民・単独過半数うかがう勢い与党で「絶対安定」獲得か中道は議席大幅に減らす見通し参政・みらい比例で躍進衆議院選挙JNN序盤情勢調査おととい（27日）公示された衆議院議員選挙について、JNNではきのうときょう（28〜29日）インターネッ