元お笑いコンビ「ジャリズム」のオモロー山下（57）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚を発表した。「この度、結婚することになりました！」と報告。「私は57歳なんですが、お相手は35歳とお若く、私みたいな初老と人生を共にしてくれる聖母のような優しい方です」とつづった。「これからも芸人、投資家などさまざまなジャンルで頑張っていきたいと思いますので、応援いただけれな幸いです。今後ともよろしくお願