日本相撲協会は２９日、地域貢献活動の一環で墨田区内の小学校に「甘口国技館カレー」１万２０００個を贈呈すると発表した。協会によると、初めての試みで、八角理事長（元横綱・北勝海）の発案だという。協会ではこれまで墨田区の新小学１年生へのランドセルカバー贈呈、小学校への「出前授業」などの取り組みを行ってきた。今回は財団法人設立１００周年の節目に「これからの１００年も墨田区の皆さまとともに大相撲を発展さ