お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造（54）が、25日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。大遅刻で冷や汗を流した話を回想した。「お酒にまつわる忘れられないエピソード」をトークする中、遠藤は「笑っていいとも！に出る前の日に深酒をしてしまいまして」と回想した。酔ったまま就寝したため、案の定寝坊。すると「遠くの方で“遠藤起きろ”“遠藤始まっているぞ”という声が聞こえてきたん