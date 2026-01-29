１月３１日の東京４Ｒ（ダート１４００メートル）に出走するアトミックブレス（牡３歳、美浦・加藤征弘厩舎、父カレンブラックヒル）は、活気ある動きが目立つ一頭。ここまでしっかりと乗り込まれており、万全の態勢で初陣を迎える。２８日の美浦・Ｗコースでは余力たっぷりに６ハロン８６秒１―１２秒０をマークし、僚馬と併入。２週前、先週とやや立派に映った体も引き締まりひと追いごとに上昇カーブを描く。加藤征調教師