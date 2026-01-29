電力大手１０社と都市ガス大手４社は２９日、２月使用分（３月請求分）の電気・ガス料金を発表した。前月と同額だった関西電力を除き全社で値上がりしたが、政府の補助が続いているため、変動は小幅だった。契約者が多い電気の「規制料金」は、一般的な家庭の場合、東京電力が前月より３３円高い７４９７円、中部電力が４９円高い７１５９円などとなる。最も安くなるのは九州電力で、２０円高い６３６１円だった。都市ガスは