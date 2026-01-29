ボートレース徳山の「デイリースポーツ杯争奪戦」は２９日、準優勝戦が行われた。ＳＧ９Ｖの実力者・今垣光太郎（５６＝福井）は１２Ｒ、インから先マイし、バック独走態勢を築いた。だが、「危なかったですね。風でハンドルが入った」と２Ｍ減速しうまく旋回できず、接近した大山千広に追いかけ回された。それでも振り切り１着。「今は出足寄りの全く普通の足。（優勝戦は）３枠なのでバランス型か伸び寄りで調整する」と中堅