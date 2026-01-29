ボートレース浜名湖の「ヴィーナスシリーズマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」が３０日、開幕する。川井萌（２４＝静岡）は昨年７月７日、からつヴィーナスシリーズ初日のレース中の事故で左上腕骨骨折。２回の手術とリハビリを経て今節、約７か月ぶりに復帰する。「体は大丈夫です。まずはレースに慣れることから。レースへは心配しかない。レース面での不安はあるけど、練習は１か月やって乗り込めました。あとはレース勘です