2025年に芸能活動30周年を迎えた俳優・大泉洋。1月に公開された映画「室町無頼」に始まり、5月には東村アキコの傑作漫画を映画化した「かくかくしかじか」が公開、10月期には野木亜紀子が脚本を手掛けたドラマ「ちょっとだけエスパー」で主演、12月には福山雅治との共演作の劇場版「ラストマン -FIRST LOVE-」も公開されるなど、華々しい活躍ぶりを見せた。そして2026年も10月期に放送予定のドラマ「俺たちの箱根駅伝」の主演が控