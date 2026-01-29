【モデルプレス＝2026/01/29】モデルの滝沢眞規子が1月29日、自身のInstagramを更新。牛肉弁当を公開した。【写真】47歳3児の母モデル「手抜きですぐできた」牛肉弁当◆滝沢眞規子、食欲そそる牛肉弁当披露滝沢は「今日は牛肉弁当」「手抜きですぐできたので少しお茶タイムです」と記し、肉をたっぷりと使った食欲をそそる弁当を披露。半分にカットしたゆで卵や、紫キャベツ、ちくわと葉物野菜の和え物などが彩りを添えている。ま