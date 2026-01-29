素敵な図書館に併設されたこだわりベーカリーJR埼京線・十条駅から徒歩10分のところにある「北区立中央図書館」。公園内に図書館が併設されていて、建物の一部である赤レンガ倉庫は、1919年に戦前の陸軍兵器工場として使われていた歴史ある建物です。外観は当時の雰囲気をそのままに、内装はクリーンにリノベーション。ドラマ撮影などにも使われているロケーション抜群の図書館です。 赤レンガ倉庫部分の建物内に、書店とベーカリ