ボーイズグループASTROのメンバーで、俳優としても活動するチャウヌの200億ウォン（約20億円）脱税疑惑を、専門家はどのように見ているのか。最近、YTNラジオの番組で、パク・グィビンアナウンサーがキム・ミョンギュ弁護士と電話をつなぎ、チャウヌの脱税疑惑について詳しく話を聞いた。【写真】“顔天才”チャウヌ、突如アップした水着姿これに先立ち、弁護士兼公認会計士でもあるキム・ミョンギュは、自身のSNSスレッドに「非専