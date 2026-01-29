うるわしの湯と清流がそそぐ、心身整う穏やかな温泉郷へ。山口県、長門湯本温泉のさんぽコースをご案内。山口県西部の日本海側に程近い場所に位置する長門湯本温泉は、神の授けし湯・恩湯（おんとう）を中心に、清らかな音信川（おとずれがわ）に寄り沿うように、宿も店もギュッと立ち並ぶ温泉街。また山間の景色とは裏腹に、車で15分ほど北上すれば漁港に出ることもでき、山も海も恵み豊かな地域だ。どこに立ち寄っても温かな空気