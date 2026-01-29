資料マスク 香川県教育委員会によりますと、インフルエンザの影響で県内の小学校３校が1月30日から新たに学級・学年閉鎖の措置を取ります。また、27日以降に閉鎖している小学校３校が、最長30日まで措置を延長します。地域別では、高松市3校、丸亀市・さぬき市・坂出市で各1校です。検出されているウイルスは、５校がB型、1校がA型となっています。