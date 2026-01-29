福岡市・天神の「福岡パルコ」が、2027年2月末で営業を終了することを発表しました。建物の老朽化が進む中で、再開発の進捗状況を検討した結果だとしています。 ■パルコ・溝口岳 取締役「弊社取締役会において、当社が運営する福岡パルコの営業終了を決定しました。」2027年2月末で営業を終了するのは、福岡市・天神の「福岡パルコ」です。「福岡パルコ」は、岩田屋本館だったビルを引き継ぎ、16年前の2010年にオープン