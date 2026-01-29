今日29日夜は上空に強烈な寒気が流れ込み、雪のエリアが広がるでしょう。日本海側は長引く寒波の影響ですでに記録的な大雪になっている所がありますが、さらに積雪が増えるため一層警戒が必要です。また、太平洋側も関東や東海など一部で雪が降り、積雪の恐れがあります。明日30日にかけて日本海側で警報級の大雪関東や東海の平地も積雪注意日本付近は明日30日にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。すでに長引く寒波の影響