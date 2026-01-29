衆議院議員選挙序盤の候補者の戦いぶりを紹介する特集です。2回目は、前職2人と新人による3人の戦いとなっている山形県2区です。県2区に立候補したのは届け出順に、国民民主党・前職の菊池大二郎さん（43）、自由民主党・前職の鈴木憲和さん（43）、日本共産党・新人の岩本康嗣さん（60）の3人です。握手「雪道気を付けてくださいね、がんばります」国民民主党・前職の菊池大二郎さん（43）、雪のなか出迎える有権者1人1人と握手を