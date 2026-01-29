路上生活をしていた男性＝当時（58）＝の異変を知らせる119番があったのに救急車を出動させなかったとして、岐阜県土岐市は29日、消防職員3人を戒告の懲戒処分とした。男性はその後、死亡が確認された。3人は昨年9月、業務上過失致死容疑で書類送検され、同12月に嫌疑不十分で不起訴となった。戒告処分を受けたのはいずれも男性。当時通信指令員を務めていた30代の消防士長と40代の消防司令補の他、当直責任者だった50代の消防