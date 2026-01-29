女子ダブルス準決勝でプレーする柴原瑛菜（左）、ベラ・ズボナレワ組＝メルボルン（AP＝共同）【メルボルン共同】テニスの全豪オープン第12日は29日、メルボルンで行われ、女子ダブルス準決勝で柴原瑛菜（橋本総業）とロシア出身のベラ・ズボナレワのペアはエリーズ・メルテンス（ベルギー）張帥（中国）組に3―6、2―6で敗れた。柴原は3年ぶりの決勝進出を逃し、日本勢は全て姿を消した。女子シングルス準決勝は第1シードでベ