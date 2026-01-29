関西広域連合は29日、兵庫、鳥取など1府6県の拠点病院に配備しているドクターヘリ8機が、運航委託先のヒラタ学園（堺市）の整備士不足により、2月もそれぞれ8〜9日間運休すると発表した。ヒラタは3月も1週間程度の運休を申し出ている。整備士の休職などでヒラタ側の人材確保が難航し、昨年7月以降正常な運航ができなくなっている。運休中は他からの応援でカバーする。うち6機は今年3月末でヒラタとの契約が満了する。滋賀県