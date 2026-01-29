東京都は２９日、インフルエンザ注意報を発表した。都内では昨年１０月に今季１回目の注意報、同１１月には流行警報が出され、その後解除されていた。警報解除後に注意報が再び出るのは２００８〜０９年シーズン以来１７年ぶり。都はこまめな手洗いや消毒、マスクの着用を呼びかけている。都によると、今月１９〜２５日の１週間に、都内の定点医療機関から報告された患者数が１機関あたり１３・８３人となり、注意報基準（１０