マクドナルドは、平日ランチ「ひるまック」にて、ポテトとドリンクのLサイズアップが無料になるキャンペーンを1月26日より開催。2025年に好評だった企画が2026年も5日間限定で復活します。お得にボリューム満点のランチを楽しめるチャンスです。【投稿】マックの新商品も登場！ポテトとドリンクがLサイズ無料！同キャンペーンは、1月26〜30日までの5日間、10時30分〜14時限定の「ひるまック」で実施されます。通常はプラス100円か