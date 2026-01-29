ピン芸人で第11回R-1ぐらんぷり優勝者の三浦マイルドさんは1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。芸人の借金トラブルについて言及し、注目を集めています。【写真】三浦マイルド、とある芸人に苦言「僕の知人が借金を踏み倒されてます」三浦さんは「とあるモノマネ芸人の方に、僕の知人が借金を踏み倒されてます」と投稿し、芸人の借金トラブルが起こっていることを明かしました。さらに、三浦さんは「芸名が、もろにモノマネをし