タフさと洗練が融合した新世代デザイン仏ルノーは2026年1月26日、インド市場向けの新型コンパクトSUV「ダスター（Duster）」を世界初公開しました。2026年春に投入される新型モデルは、最新プラットフォームの採用により走りと環境性能を劇的に進化させています。【画像】超カッコイイ！ これが全長4.3m級の「新型“ちいさい”SUV」です！ 画像で見る（38枚）新型ダスターの最大の特徴は、そのタフな佇まいと最新のデジタル