子どもたちの居場所づくりを応援しようと、岡山北西ロータリークラブが岡山市内の子ども食堂などに菓子や飲料を寄付しました。 【写真を見る】“子ども食堂” などに50万円分の菓子や飲料を寄付「子どもたちの居場所づくりを」岡山北西ロータリークラブ【岡山】 贈呈式では、岡山北西ロータリークラブの笠原会長から、子ども食堂などを支援する岡山市社会福祉協議会へ目録が手渡されまし