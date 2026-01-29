レディースブランド「MURUA」は、2月中旬頃から、ディズニーキャラクター“ミッキーマウス”コラボレーションした限定コレクションを全国の店舗で発売。公式通販サイト「RUNWAY channel」および「ZOZOTOWN」では、1月26日（月）から予約販売中だ。【写真】インパクトのあるプリントがおしゃれ！トートバッグなど商品一覧■モードな感性と遊び心を融合今回登場するのは、「MURUA」ならではのモードな感性と遊び心を融合させた