マツダは去年１年間の生産・販売台数を発表しました。アメリカの追加自動車関税が引き下げられた９月以降、国内生産は増加しています。 マツダの去年１年間の国内生産台数は７１万６，６９０台となり一昨年より４．４％減少し、２期ぶりの減少となりました。 トランプ政権が日本車に２５％の追加関税を上乗せしていた８月までは国内生産は月平均約５万４０００台となった一方で、１５％に引き下げられた９月からの月平均は約１万