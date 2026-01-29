愛知県江南市の洋菓子店『ガレ・ドゥ・ワタナベ』。様々なスイーツが並ぶ中で、1日2000個売れるというシュークリームが一番人気となっています。特徴はカリッとした独特の「シュー皮」で、独特の食感を生み出しています。秘密はクッキー生地の分厚さです。普通の倍以上もあり、焼き時間も通常の倍の1時間かけて焼くことでカリカリに。さらに除湿庫で保管し、理想の食感を追求しているといいま