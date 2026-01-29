列島に再び強烈な寒波が襲来し、各地で大雪となっています。現在の状況を神奈川・箱根町から、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。強羅駅前で雪が降り始めたのは、29日午後3時30分ごろでした。今、1時間半にわたって雪が降り続いています。29日午後4時57分現在パラパラと降っている雪ですが、降り始めた時とそれほど勢いは変わらないという様子かなと思います。上空は薄い雲になっています。手元の温度計を見てみますと、2.1