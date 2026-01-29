列島に再び強烈な寒気が襲来し、各地で大雪となっています。現在の状況を富山・朝日町から、富山テレビ・島田嘉乃アナウンサーが中継でお伝えします。水分を含んだ雪がひっきりなしに降っていて、マイクや服にまとわりついています。29日午後4時現在の朝日町の積雪は54cmとなっていて、28日夜は22cmほどだったということで倍以上に増えています。そして朝日町は、富山市内から通常ですと1時間ほどで到着する場所なんですが、29日は