師匠会に初めて出席し、取材に応じる湊川親方＝29日、両国国技館大相撲の常盤山部屋を26日付で継承して湊川部屋の師匠になった湊川親方（元大関貴景勝）が29日、東京・両国国技館で行われた師匠会に初めて出席し「勝っても負けても、お客さんに頑張っていることが伝わるような力士を育てたい」と抱負を語った。東京都板橋区前野町の旧常盤山部屋から、東京都墨田区立川の湊川部屋に移る準備を進めている。部屋には幕内隆の勝、