第一生命保険は２９日、２０２５年の「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」（旧サラリーマン川柳コンクール）の優秀作１００句を発表した。大阪・関西万博や物価高、ＡＩ（人工知能）の普及など、世相を反映した作品が目立った。万博の公式キャラクター「ミャクミャク」と物価高騰を踏まえた作品では「ミャクミャクと続く気配の物価高」が選ばれた。家計への影響が長引くコメを巡っては、政府が放出した備蓄米につい