人間の4000倍といわれる嗅覚で、犯罪捜査に欠かせない警察犬。“鼻の捜査官”とも呼ばれる彼らのセカンドライフを取材しました。黒色のラブラドール・レトリーバー、愛称は「オト」。専門は薬物や銃の捜索。鋭い嗅覚で、何度も犯人検挙に貢献してきました。そんなオトも今や10歳。人間に換算すると約70歳の大ベテランです。東京・東大和市にある訓練所では、十数頭の警察犬が管理されています。オトもここで厳しい訓練を積んできま