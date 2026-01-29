ユニットコムは1月29日、周辺機器ブランドである「パソコン工房セレクト」における新製品として、「フルサイズメカニカルゲーミングキーボード（型番：LEV-KB01FK）」を発売した。スイッチと本体カラー違いであわせて4種類発売されており、価格はいずれも6,980円。パソコン工房、RGBイルミネーション付きで6,980円のメカニカルゲーミングキーボードメカニカルスイッチを搭載し、RGBバックライトを備えたゲーミングキーボード製品。