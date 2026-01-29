元関西テレビアナウンサーで日本維新の会の参院議員・新実彰平氏が、前職である関西テレビの社会保険に任意継続で加入していると話す動画が拡散していることについて、「社保が悪かのようなレッテル貼りを試みられました」とし、「何をご批判なされたいのか全く理解できません」と反論した。「『社保か国保か』の二元論で社保が悪かのようなレッテル貼りを」拡散された動画では、撮影者が新実氏に「国保か社保かだけ答えてください