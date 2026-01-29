公開討論会津山市北園町29日 2月8日は岡山県津山市長選も行われます。28日夜に公開討論会が開かれ、立候補を表明している現職と新人の合わせて3人が政策を訴えました。 津山青年会議所が開いた公開討論会には、市長選に立候補を表明している新人で津山市の元総務部長の玉置晃隆さん（61）、新人で医師の光井聡さん（40）、現職で3回目の当選を目指す谷口圭三さん（62）が登壇しました。 「地域活性化」をテӦ